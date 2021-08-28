2400 доларів США за допомогу у працевлаштуванні – на Тернопільщині при отриманні неправомірної вигоди викрито інспектора відділу служби надзвичайних ситуацій.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління ГУ ДСНС України в Тернопільській області під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 2400 доларів США (ч.3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець спільно з іншими службовими особами ГУ ДСНС України в Тернопільській області вимагали у місцевого жителя неправомірну вигоду в сумі 2 400 доларів США за працевлаштування в підрозділах УДСНС в Тернопільській області та подальше переведення на роботу до Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України в Тернопільській області. Службовця затримано під час одержання грошей. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу, а також встановлюються інші особи причетні до цього злочину.

Заходи з викриття правопорушника проводились за оперативного супроводу працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України. Розслідування ведеться слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.