Вимагали “відкати” у підприємців: у тернопільському управлінні ДСНС викрили корупційну схему. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Перевіряється причетність до протиправної діяльності понад 10 посадовців ДСНС. За даними слідства, вони одержували до 20% «відкату» з кожного договору на протипожежне обслуговування підприємств.

Для цього, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича 3 приватних підприємства, які виконують роботи протипожежного призначення. Потім, використовуючи службові повноваження, посадовці змушували підприємців укладати договори на одержання відповідних послуг виключно з підконтрольними їм фірмами.

За це учасники «схеми» регулярно одержували від представників згаданих фірм «свій відсоток».

Під час 19 обшуків правоохоронцями виявлено:

документацію та чорнові записи з доказами незаконної діяльності;

банківські карти, на які перераховували «відкати»;

близько 250 тис. грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі одному із учасників – головному інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру й іншим особам.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.