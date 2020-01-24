Дев’ять сімей з Тернопільщини прийняли на Різдвяні свята вихованців Бережанської, Новосільської, Гримайлівської шкіл-інтернатів і Тернопільського дитячого будинку.

Загалом Новорічно-Різдвяний період у сімейному колі змогли провести 14 дітей.

Діти повернулися з гостювання переповненими позитивних емоцій.

«Мені найбільше запам’яталось, коли зустрічали разом Новий Рік, а також традиції, пов’язані зі святкування Різдва. Святкувати у сімейному колі дуже приємно», – розповідає учасниця акції Христина.

За словами організаторів, більшість дітей продовжують спілкуватися з родинами, у яких гостювали.

«Кожна дитина змогла відчути дух Різдва, сімейного тепла і познайомитись з традиціями святкування Нового Року, вивчити нові колядки, весело провести час в колі небайдужих людей, а головне – це поринути в атмосферу сімейного затишку, якого так бракує таким дітям. Раніше діти всі свята проводили в інтернатах, а Новий рік зустрічали біля телевізора. Для нашого Фонду така акція – це велика радість, адже за допомогою неї діти вчаться чогось нового, на власні очі бачать, як влаштоване життя в сім’ї, які стосунки між батьками та дітьми, як влаштований побут і як приділяється кожній дитині увага, не зважаючи ні на що. Адже, на жаль, такі діти постійно перебувають 24/1 в інтернатному закладі і не мають змоги бачити “потік життя” поза закладом. Ми продовжуємо надихатись тими сім’ями, які не побоялись взяти участь в програмі і відкрити своє серце для тепла, яким зігрівали одинокі серця дітей, які чекають і вірять в диво».

Додамо, таку акцію на Тернопільщині реалізовують четвертий рік поспіль. За цей час великі свята у родинах відзначили десятки сиріт.

Софія Романська