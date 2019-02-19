Виборча кампанія на Тернопільщині: у поліції розповіли про порушення. ВІДЕО

19/02/2019 Розмір тексту:

З початку проведення виборчого процесу до територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини надійшло 50 повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства. Кожне із них правоохоронці перевірили та прийняли відповідне рішення, повідомляють у поліції.

Переважна кількість повідомлень стосуються відсутності на агітаційній продукції всієї передбаченої законодавством інформації: про установу, яка здійснила друк продукції, її тираж, відомостей про осіб, відповідальних за випуск.

Поліцейські склали та скерували до суду 19 адміністративних протоколів: 17 – за статтею 212-13 КУпАП та 2 – за 212-14 КУпАП. Матеріали за дев’ятьма порушеннями направлено до Головного управління Нацполіції м. Києва, та по одному – у Львів та Вінницю, оскільки підприємці, які утримують чи орендують білборди, зареєстровані саме там. Шість випадків ймовірних порушень не підтвердилися. Перевірку за чотирьома матеріалами завершено, оскільки не встановлено власників білбордів, відповідну інформацію направлено до органів місцевої влади для їх демонтажу. На даний час на розгляді в правоохоронців перебувають ще дві заяви, пов’язані з виборами.