Факти порушення передвиборчої діяльності зафіксувала Громадянська мережа «Опора».

Як повідомила її координаторка в Тернопільській області Ольга Галушка, в агітаційних матеріалах окремих кандидатів не вказані вихідні дані.

Агітаційні матеріали без зазначення вихідних даних було виявлено на виборчих округах №165 та 163. Там представники громадянської мережі «Опора» помітили плакати кандидатів у депутати без вихідних даних.

Від початку передвиборчої кампанії на Тернопільщині зафіксовано 35 звернень щодо ймовірних порушень, – повідомили у ГУ Нацполіції області. В основному вони стосуються невказання вихідних даних в агітаційних матеріалах. Відтак поліція склала п’ять адміністративних протоколів щодо порушення виборчого законодавства.

«З початку проведення передвиборчої агітаційної кампанії до відділів та відділень Нацполіції Тернопільської області надійшло 35 повідомлень щодо можливих порушень вимог виборчого законодавства. За результатами перевірки поліцейські склали п’ять протоколів за статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

У разі виявлення ймовірних порушень агітаційної діяльності чи фактів підкупу виборців просять звертатися до поліції або ж громадянської мережі «Опора».

Софія Романська