14 березня до співробітників Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл агітатори одного із кандидатів в Президенти роз’їжджають на автомобілі і пропонують виборцям грошові кошти.

Виїхавши на місце події, працівники поліції виявили вказаний транспортний засіб під керуванням жителя райцентру. З’ясувалося, даний автомобіль орендували представники одного із кандидатів в Президенти і розвозили агітаційні матеріали. Останні пред’явили відповідні дозвільні документи.

Правоохоронці опитали місцевих жителів, вони заперечили факт пропозиції та виплати коштів від агітаторів. Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини надійшло 87 повідомлень, пов’язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Правоохоронці склали 31 адмінпротокол та розпочали одне кримінальне провадження.

Серед найбільш поширених правопорушень, які фіксували поліцейські: виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без вихідних даних, розміщення агітматеріалів у заборонених місцях, пошкодження білбордів. Правоохоронці склали та скерували до суду 27 адмінпротоколів за статтею 212-13 КУпАП та по два за статтями 212-14, 173КУпАП. Судові рішення винесено по дев’яти протоколах. Порушників зобов’язали сплатити штрафи, повідомляють у поліції.

