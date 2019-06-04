Працівники Тернопільського відділення поліції просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка причетного до викрадення грошових коштів.

Подія трапилася ввечері 30 травня в готельно-ресторанному комплексі «Камелот», що в селі Великі Гаї. Незнайомець увійшов у довіру до потерпілої після чого привласнив готівку в розмірі 950 американських доларів.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі 43-61-09 або на лінію “102”.