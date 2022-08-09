Все розуміє, але не може рухатися: Артемкові з Тернопільщини терміново потрібна допомога. ВІДЕО

На Тернопільщині збирають гроші, щоб врятувати життя 6-річного Артемка Шкандюка. У хлопчика діагностували страшну хворобу – спінально-м’язову атрофію 2 типу. Йому готові допомогти у лікарні в Еміратах, але сума непідйомна – 1 мільйон 800 тисяч доларів.

Сім’я у відчаї і просить допомогти небайдужих. Реквізити – нижче у матеріалі, пише “Файне місто“.

Волонтерка Артемка Шкандюка Марія Гураль розповіла, що Артем народився у 2016 році. Вже наступного року йому у Львові поставили діагноз СМА. Це недуга, яка повністю сковує тіло дитини. Хворий все розуміє, говорить, але не може рухатися. І чим далі, тим вона більше прогресує і дитині стає важче жити з кожним днем.

– Ліки є, і вони дуже дорогі. Зараз нам клініка в Дубаї дала рахунок на лікування Артемка – 1 мільйон 800 тисяч доларів. Наразі зібрано всього 2% суми – 1,5 мільйона гривень, – каже волонтерка.

Перший збір провели задля придбання препарату Еврісді. За одну баночку заплатили понад 250 000 гривень. Ліки Артемко приймає з січня 2022 року.

– Артемко дуже розумний хлопчик, він все розуміє. Кожного разу запитує, коли він буде ходити і чи зможемо ми допомогти. На даний момент ми збирали кошти на лікування, яке зможе підтримати його життєдіяльність, щоб він не помер. Ще був препарат Еврісді. Одна баночка коштує 250 860 гривень. Завдяки добрим людям Артемко кілька місяців міг приймати цей препарат, – зазначила Марія.

У випадках, коли дитина хворіє СМА, деякі країни виділяють кошти і повністю покривають витрати. Артемко не міг скористатися такою програмою, адже страховку виплачують лише тим дітям, які молодші 1 року. Але шанс на лікування у нього є. Артем ще може отримати життєнеобхідний укол, адже він важить менше 22 кілограми.

– Артемко дуже слабкий хлопчик. Він важить всього 10,5 кілограмів при віці 6 років і при нормальному зрості. Він дуже худесенький, – зауважує жінка.

Це непідйомна сума для однієї сім’ї, але це можлива сума для багатьох нас, каже Марія. Якщо б кожен тернополянин пожертвував хоча б по 500 гривень, то збір коштів би дуже швидко закрили.

Волонтерка зі сльозами на очах поділилася, що їй надзвичайно шкода хлопчика. Він живе у селі, про нього мало знають – невже це є причиною, щоб не допомогти дитині вижити?

Небайдужі також готують акцію, щоб привернути увагу до біди сім’ї Шкандюків та зібрати гроші. Вона відбудеться 10 серпня. В цей день буде подвоєний збір, тому кожну пожертвувану суму подвоїть благодійник. За оновленнями інформації слідкуйте у фейсбук-групі Help.Artem.SMA.

РЕКВІЗИТИ

Приват банк: 4149 4991 5504 8083 – Шкандюк Галина‌

Mono-bank: 4441 1144 6468 0287‌

АвальБанк‌: 4149 5001 1313 3907‌ – Шкандюк Галина Ігорівна‌

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ПриватБанк (Доларова) $(USD): 4149 4993 8502 2379

IBAN: UA 3830 5299 0000 0262 0090 0095 684

SWIFT CODE: PBANUA2XSHKANDIUK HALYNA

ПриватБанк(Євро) €(EUR): 5168 7451 0493 3020

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