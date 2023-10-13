Всього 21 рік: в Луганській області загинув молодий боєць з Тернополя

Непоправне та глибоке горе знову сколихнуло Тернопільську громаду.

У бою за свободу та незалежність загинув Герой Сергій Олексійович Молчанов. Захисник віддав своє життя захищаючи Батьківщину 11 жовтня під час виконання бойового завдання у Луганській області. Йому було всього лише 21 рік.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, розділяємо непоправне горе. Його патріотизм назавжди залишиться у наших серцях! Царство небесне нашому воїну, вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні міського голови Тернополя Сергія Надала з приводу трагедії.

Про загибель відважного воїна повідомили і на сторінці Добровольчого Українського Корпусу, в якому служив Герой.

“Вчора під час бойового завдання під Кремінною, проявивши неабияку міжність та стійкість, зі зброєю в руках, загинув наш боєць, побратим та справжній націоналіст – Сергій Молчанов, друг «Пєльмєнь».

У свої 21 рік був відважним воїном, який за своє недовге життя відправив у пекло не один десяток ворогів!

Душа нашого підрозділу. Нам тебе не вистачатиме.

Пімсти смерть великих лицарів!”, – ідеться у повідомленні ДУКу.