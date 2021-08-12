Впала і не могла піднятися: у Тернополі хлопчик на електричному самокаті збив бабусю. ВІДЕО

У Тернополі прогулянка із собакою завершилася для 70-річної жительки обласного центру поїздкою до травмпункту. Літню жінку збив на електросамокаті 12-річний хлопчик. В результаті у пенсіонерки травма руки.

Про прикрий випадок журналістам “Файного міста” розповів син постраждалої.

“Мама гуляла з собакою. Це трапилося практично біля під’їзду, біля паркувальних місць. Вона подивилася, автомобілів не було, тож рушила вперед. І, – каже, звідки не візьмись виїхав хлопчик на електросамокаті та наїхав прямо на неї”, – розповідає тернополянин.

Від удару жінка впала. Дитина не втекла. Хлопчик спробував допомогти бідолашній підійнятися, та сил, звісно, йому забракло. Тоді на допомогу прийшли сусіди, які побачили травмовану пенсіонерку. Опісля тернополянку відвезли у травмпункт.

“Поїхали в травмпункт. Виявили перелом плечової кістки, практично там у самому суглобі, 3 сантиметри від нього.

Зараз постраждала вдома. В правоохоронні органи не зверталися, оскільки дитина виявилася сином сусідів. Спробують поговорити з батьками юного водія та владнати інцидент мирним шляхом. З цієї причини постраждала та її син попросили не вказувати їхніх прізвищ.

“Щоб батьки просто розуміли, що дитина робить, коли вони на роботі. Бо, борони Боже, потрапить під автомобіль і потім буде відповідальність на керманичі, який Богу душу не винен”, – пояснює син потерпілої.

У поліції пояснюють, у випадку аварії за участі електросамоката потрібно дотримуватися того ж алгоритму дій, що й при ДТП з будь-яким іншими видом транспорту. Перш за все потрібно усім учасникам автопригоди залишатися на місці, викликати поліцію, а при необхідності і швидку допомогу.

Важливо також знати, що рух на самокатах дозволений лише велодоріжками або краєм проїжджої частини. Їздити тротуарами заборонено, тому що електротранспорт здатен розвивати відносно велику швидкість. Як і будь-який водій, керманич самоката має бути тверезим і добре почуватись.