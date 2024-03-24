Ворог тричі за ніч атакував об’єкт інфраструктури у сусідній з Тернопільщиною області: втретє били “Кинджалами”

ЗС РФ тричі за кілька годин вразили один і той самий об’єкт критичної інфраструктури. Перший раз атакували безпілотниками, а пізніше задіяли ракети “Кинджал”.

Під час ранкової повітряної тривоги 24 березня росіяни вдарили по Львівській області “Кинджалами”. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму офіційному Telegram-каналі, передає Фокус.

“Попередньо є два влучання в той самий об’єкт критичної інфраструктури, у який окупанти цілилися вночі”, — заявив губернатор області Козицький.

За його словами, пожежників, які гасили загоряння від попередньої атаки, вчасно попередили, і вони встигли переміститися в безпечне місце. Таким чином ЗС РФ тричі за кілька годин вразили один і той самий об’єкт критичної інфраструктури.

Зазначимо, що вночі 24 березня ворожі “шахеди” та ракети атакували об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині в місті Стрий. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Україну 24 березня. Російські окупанти цілилися по об’єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося вразити об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.