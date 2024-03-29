Ворог бив “Кинджалами”: прильоти зафіксували у двох сусідніх з Тернопільщиною областях

У ніч проти 29 березня російських атак зазнала, зокрема, територія Львівської області. Уражень зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький, передає 24 Канал.

Він зазначив, що всі 11 безпілотників знищили сили Повітряного командування «Захід», а от ракети збити не вдалося. Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області. За даними ОВА, обійшлося без загиблих та поранених.

Також на заході атаки зазнала Івано-Франківщина: там під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Минулося без жертв.

Вночі 29 березня окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. О 03:52 Повітряні сили повідомили, що відбувся пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окрім того, російські військові також били балістичними ракетами.

О 04:51 Повітряні сили повідомили, що з аеродрому Саваслейка злетіли 3 борти винищувачів МіГ-31К. За кілька хвилин, о 04:55, у ЗСУ попередили що відбувся пуск аеробалістичних ракет типу “Кинджал”.

Спочатку гіперзвукові ракети летіли у напрямку Житомирщини й мали південно-західний курс. Згодом “Кинджали” мали курс на Хмельниччину. Втім ракети тримали курс на Львівщину, про що повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень.