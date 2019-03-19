Тернопільщина стала флагманом реформи децентралізації. Сьогодні в області уже 49 ОТГ, що означає більше половини території покрито громадами і якість життя на місцях покращується.

З цього розпочав свій виступ Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на Раді регіонального розвитку Тернопільщини. Він зазначив, що потрібно працювати над тим, щоб закріпити реформу децентралізації в Конституції, що посприяє ще більшому згуртуванню українців.

“70% населення України мають доступ до реформи децентралізації. Тоді як 30% громадян не можуть відчути переваг від неї. Ніхто не має страждати через відсутність політичної волі на місцях. Робота має бути максимально ефективною”, – наголосив Прем’єр-міністр України.

Володимир Гройсман підкреслив, що наступні вибори мають відбутися на новій територіальній основі. “Країна має бути об’єднана та згуртована спроможними та ефективними громадами. Бо я не приймаю зневажливого ставлення до українських громадян”, – акцентував він.