Минулої доби вогнеборці Тернопільщини під час гасіння пожеж врятували дві господарські будівлі.

О 12:39 у селі Байківці виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства місцевого жителя. Внаслідок пожежі знищено дрова на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Шляхтинці.

Пізніше, о 14:20 у селі Темногайці Великодедеркальської громади Кременецького району виникла пожежа житлового будинку. Вогонь перекинувся на господарську будівлю.

Внаслідок пожежі вогнем знищено житлову будівлю площею 95 м кв., пошкоджено покриття та перекриття господарської будівлі на площі 20 м кв., речі домашнього вжитку.

Під час гасіння пожежі травмувалися двоє людей – дружина власника домогосподарства та її брат. Їх госпіталізовували до КНП “Шумська міська лікарня”.

Пожежу ліквідовано черговими караулами державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.