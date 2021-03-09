Злодій під виглядом пасажира зайшов до салону автобуса та викрав звідти сумку. Спостережливий водій помітив підозрілого чоловіка з чужими речами та завадив йому втекти.

Подія трапилася на автовокзалі обласного центру в понеділок, 8 березня, близько 7 години. Автобус міжміського сполучення зупинився на плановий відпочинок у Тернополі. Пасажири вийшли на вулицю. В цей час до салону зайшов незнайомець і почав нишпорити у речах подорожуючих. На передньому сидінні він побачив сумку, вхопив її та вийшов.

Водій автобуса побачив, як лиходій втікає з чужим майном, та кинувся за ним. Наздогнавши зловмисника, утримував його до приїзду поліцейських, яких викликали свідки події.

Злодієм виявився неодноразово судимий 40-річний житель Тернополя. Правоохоронці вилучили у нього крадені речі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тернополянину інкримінують частину 2 статті 185 ККУ – крадіжка. Фігуранта поліцейські також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.