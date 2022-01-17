З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала жительку селища Велика Березовиця, 1981 року народження. Жінка переходила дорогу у межах пішохідного переходу.

Аварія трапилася 14 січня близько 18:40. Водій автомобіля ГАЗ 24, рухаючись вулицею Будного в Тернополі, не обрав безпечної швидкості, не встиг вчасно загальмувати і збив перехожу.

Попередньо кермувальник тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка. Вирішується пттання про внесення даного факту в ЄРДР.