Водій вдарив чоловіка, який, разом із дитиною, переходив дорогу “зеброю”. Постраждалого доставили до травмпункту.

15 жовтня о 8.39 бригада швидкої виїжджала на вул. Леся Курбаса, повідомляє пресслужба медзакладу. Медики швидкої надавали допомогу 37-річному пацієнтові, який отримав травми в неочікуваний спосіб, пише Терміново.

Чоловік, переходячи з дитиною дорогу по пішохідному переходу, отримав сильний удар у голову від водія «Мерседеса» через зауваження, чому той не пропускає пішоходів. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку потерпілого, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.