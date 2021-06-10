У Тернополі на 17 тис. грн оштрафували водія рейсового автобуса, який попри карантинні правила в автобусі, розрахованому на 20 людей, перевозив 45 пасажирів.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Тернопільського міськрайонного суду.

15 травня 2021 року близько 10:00 год. на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, водій здійснював регулярне перевезення пасажирів автобусом БАЗ, на міжміському маршруті Тернопіль-Кольне, в кількості більше ніж місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, визначеною в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а саме перевозив 45 пасажирів, а в реєстраційних документах на вказаному автобусі та технічною характеристикою передбачено 20 пасажирів для сидіння, чим порушив підпункт 10 пункту 2 постанови КМУ №1236 (в редакції із внесеними змінами від 28 квітня 2021 року).

Водій в судді свою вину визнав та пояснив, що взяв у салон автобуса людей літнього віку, які його про це попросили.

Суд визнав водія винним та присудив йому 17 тис. грн штрафу.