Водій автомобіля і велосипедист не поділили дорогу: один з них потрапив у лікарню

Внаслідок дорожньої аварії травм зазнав велосипедист. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

11 серпня у селі Красівка Тернопільського району дороги «не поділили» 39-річний водій автомобіля «Volkswagen» – житель села Дичків та 66-річний велосипедист з Красівки.

Про ДТП повідомив водій легковика. Його автомобіль вилучено та поміщено на спецмайданчик.

Травмованого велосипедиста доправлено до медичного закладу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.