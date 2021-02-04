Буває, в голову такі думки приходять в стані безнадії,
Що недалеко вже, здається, й до… шизофренії
Здебільшого стосуються вони двох ворогів заклятих:
Твоїх стійких симпатій і таких же антипатій
Все, кажуть, змалку йде, з дитинства, з виховання,
А потім виправить щось – марні вже старання
Можливо, й так, а може – ні, тут не вгадаєш,
Хто що цінує і в душі що відчуває
У діда в хаті на стіні Кобзар був, і багато чув я про Тараса,
Але… чомусь Єсенін мені ближчий часом
Хоча й не прийнято у цьому нині зізнаватися,
Але від правди ну, навіщо десь ховатись?
Брехні ж навколо – позбирать не вистачить мішків і тари,
До того ж, вже літа мої ідуть з базару,
Тож краще правду-матку говорити,
Аніж душею для пристойності кривити
Я ненавидів весь психоз “країни рад”, трубіння в піонерські горни –
Так само нині ненавиджу всю мерзоту іномарочну мажорну.
Яка господарем себе в країні почуває,
А чом би й ні? Держава ж в цьому їм сприяє
Правителі з Москви дурили нас промовами пустими,
Але хіба князьки теперішні місцеві кращі чимось?
Я тих, хто голодом морив народ мій, ненавиджу й в пам’ять їх плюю,
Та Фаріон, Парубія і Порошенка теж не визнаю,
Я б радий українське подивитись щось талановите –
Натомість знову дивлюсь “Руку діамантову”, бинтом обвиту,
Я сподівався, що брехня і лицемірство здохнуть на початку 90-их –
Вони хизуються сьогодні гренадерським своїм зростом
То що ж ми здобули? Муляж, обгортку замість ВОЛІ?
І чи такої предки нам хотіли долі?
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Буває, в голову такі думки приходять в стані безнадії,
Що недалеко вже, здається, й до шизофренії…
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