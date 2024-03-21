Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву.

Як повідомила КМВА, в ніч проти 21 березня, противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години, передає Вечірній Київ.

«Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні», — розповіли військові.

За їх даними у столиці уламки збитих ракет пошкодили авто та будинки.

— у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна;

— у Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

— у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях інцидентів, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

На 07:00 ранку відомо про двох постраждалих — дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

Інформація оновлюється та уточнюється.