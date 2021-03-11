Сьогодні вночі виникла пожежа господарської будівлі у селі Чистопади Тернопільського (Зборівського) району.

Про це повідомляють у ДСНС.

На момент прибуття рятувальників орієнтовна площа пожежі становила 70 м. кв. До ліквідації даної події залучено рятувальне відділення 17 державної пожежно-рятувальної частини, рятувальники місцевих пожежних команд сіл Залізці та Загір’я.

Під час гасіння врятовано один житловий та дві господарські будівлі. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.



