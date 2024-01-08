Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, рашисти атакували об’єкти інфраструктури у Хмельницькій області. На жаль, є загиблі.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

“Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили дві ракети.

Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області.

Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС.

На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворожі ракети було зафіксовано і в повітряному просторі над Тернопільщиною.