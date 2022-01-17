Трагічний випадок стався 16 січня на вул. П.Орлика. Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили в управлінні ДСНС, на місці пожежі виявлено тіло власниці помешкання, 1932 року народження.

Внаслідок пожежі вогнем знищено кухонний гарнітур, диван, мікрохвильову піч, речі домашнього вжитку на площі 7 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону Головного управління, також до гасіння залучалось відділення частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники оперативно-координаційного центру Головного управління.