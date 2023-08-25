Внаслідок пожежі на Тернопільщині постраждав чоловік.

Пожежа сталася вчора, 24 серпня, вранці у селі Трибухівці Чортківського району. Як повідомили у ДСНС, займання виникло у господарській будівлі. Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття будівлі на площі 15 м кв., пошкоджено стіни, стелю та речі домашнього вжитку.

Під час гасіння пожежі в будівлі виявлено чоловіка власниці даної будівлі, громадянина 1969 року народження. Рятувальники винесли його на свіже повітря і передали працівникам екстреної медичної допомогти. Із діагнозом “Отруєння чадним газом” потерпілого госпіталізували.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю.

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