Тернопільський патрульний, перебуваючи поза службою, надав допомогу чоловікові, якому просто посеред вулиці стало зле.

В суботу, вийшовши на прогулянку після робочої зміни, патрульний Микола Гинда почув крики про допомогу. Невідомий чоловік, посеред вулиці, знепритомнів та впав на землю.

Поліцейський негайно підбіг до громадянина, щоб надати йому допомогу. Не залишилися осторонь й інші люди, які були поблизу.

За словами поліцейського, в чоловіка почалися судоми, тож довелося тримати його голову та кінцівки, щоб останній не спричинив собі ще більшої шкоди. Патрульний негайно викликав на місце події швидку та залишався поряд, щоб контролювати стан громадянина. Микола, спільно з іншими громадянами, вмивав чоловіка холодною водою, щоб він прийшов до тями.

На місце події прибула карета швидкої, яка ушпиталила його до лікарні.

“Дякуємо нашому колезі за професійність, самовідданість та надану допомогу”, – зазначають у патрульній поліції.