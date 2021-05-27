Вкрали самі у себе: чоловіки поцупили матеріали для ремонту дороги у їхньому селі. ФОТО

Арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк загрожує двом мешканцям Теребовлянського району.

Чоловіки викрали будівельний матеріал, який призначався для ремонту проїжджої частини їхнього населеного пункту.

Заява про крадіжку надійшла від працівників дорожньої служби. Вони заявили, що в ніч з 25 на 26 травня невідомі особи шляхом вільного доступу таємно викрали 38 тактильних плит та 10 бордюрів.

На місце події виїжджали правоохоронці. Проведеними оперативними заходами та під час подворового обходу працівники поліції знайшли усе на одному з приватних господарств.

Господар разом з сусідом, 1994 та 1996 років народження, планував використати крадене під час ремонту власної прибудинкової території.

Крадене правоохоронці вилучили. За скоєне жителі Микулинецької територіальної громади відповідатимуть перед законом відповідно до частини 2 статті 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.