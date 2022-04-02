Війна забрала життя ще одного захисника з Тернопільщини

Внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богородичне, що на Донеччині, загинув ланівчанин Сергій Васюк.

Про це повідомили у Лановецькій міській раді.

Відомо, що трагедія сталася 31 березня близько 16:00 години. Загиблому було 46 років.

“Лановецька міська рада висловлює щирі співчуття та слова підтримки у цей складний час родині та рідним Сергія. Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з Вами.

Вічна Слава та пам’ять нашому Герою”, – ідеться у зверненні міськради.

Про час та місце прощання із загиблим буде повідомлено додатково.