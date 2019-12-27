На Тернопільщині циркулюють віруси грипу. У зоні ризику: діти, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, пенсіонери. Щоб захистися від недуги, лікарі рекомендують робити щеплення.

Минулого тижня на Тернопільщині захворіло на грип і ГРВІ понад 3000 жителів області, – повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Надія Годована. Найбільше серед хворих – дітей і літніх людей.

Щеплення – єдиний надійний захист від вірусів грипу, – переконана завідувачка відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Також для імунітету важливим є раціональне збалансоване харчування і повноцінний сон.

«Дотепер ми фіксували ГРВІ, але минулого тижня була виявлення циркуляція вірусів грипу в області. Тому припускаємо, що кількість хворих далі може збільшуватися. Рекомендуємо жителям області стежити за своїм здоров’ям. Варто робити щеплення насамперед тим особам, які належать до груп ризику».

За прогнозами ВООЗ, у цьому епідемічному сезоні будуть циркулювати 2 нових штами вірусів грипу А: “Канзас” та “Брісбен”. “Канзас” особливо небезпечний для людей віком від 65 років, а “Брісбен” – для дітей, людей працездатного віку з хронічними захворюваннями (діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та вагітних.

Софія Романська