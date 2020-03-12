Минулого тижня на Тернопільщині на грип і ГРВІ захворіло майже п’ять тисяч осіб, більшість з яких – діти шкільного віку, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура.

Відтак у регіоні повернулася негативна тенденція щодо рівня захворюваності. Побільшало і летальних випадків.

З початку епідсезону в області померло восьмеро людей від грипу. А загальна захворюваність сягнула майже 85 тисяч осіб.

«Зареєстровано 8 летальних випадків від грипу, лабораторно підтверджені – грип А (5 випадків – грип А не субтипований, 3 випадки – грип А (Н1). Упродовж епідсезону в області перехворіло 84 174 осіб – 8,1% від всього населення. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 472,8 випадків на 100 тисяч населення, захворіло 4930 осіб. Кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 1,1% (4930 випадків проти 4876). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 65,2%. Було госпіталізовано госпіталізовано 207 осіб, із них 146 дітей», – розповідає Світлана Маціпура.

Додамо, упродовж епідемічного сезону на Тернопільщині віруси грипу були виявлені у 49 осіб, хвороба забрала життя восьми із них. Відтак рівень смертності залишається досить високим. Вражають віруси переважно людей з ослабленим імунітетом.

Софія Романська