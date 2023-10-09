Відійшов у вічність директор Травневської гімназії імені Назарія Войтовича Василь Васильович Оверко.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“З невимовним жалем усвідомлюємо страшну звістку про те, що зупинилося серце Двигуна та Провідника нашої гімназії – директора Василя Васильовича Оверка. Це велика та непоправна втрата для всіх нас, причетних та співучасних до його Життя. Він був непересічною Людиною, добрим Побратимом, Другом, Вчителем, Наставником для нас, його ближніх.

Висловлюємо співчуття найближчим та розділяємо їхнє горювання…

Царство Небесне!

Вічна і добра пам’ять!”, – ідеться у зверненні на сторінці гімназії.