В Україні опоненти добре впізнаваних кандидатів, які популярні серед людей, почали маніпулювати темою їхньої професії, відволікаючи увагу громадськості від професійних якостей осіб, яких партії делегували на посади мерів.

Мовляв, не може бути хорошим міським головою наш земляк гуморист Сергій Притула або Віктор Гевко, їх колега по цеху Олег Філімонов. При цьому робиться все для того, щоб загал не враховував менеджерський хист кандидатів.

Опоненти не згадують, скільки енергії, зусиль та вмінь слід було докласти, щоб налагодити волонтерські поставки бійцям в АТО, як це зробив Сергій Притула. Чи організувати успішні україномовні гумористичні проекти, будь то «Вар’яти» чи виплекана Віктором Гевком команда «VIP Тернопіль», яка навіть на фестивалі в Юрмалі жартувала рідною мовою. Замовчують і те, який результат продемонстрував Віктор Гевко з однодумцями, будучи довіреною особою Володимира Зеленського на президентських виборах.

Кандидатів на посади міських голів обирають саме за їхніми фаховими здібностями, а не тому, що вони гарно проявили себе на сцені. На цьому в інтерв’ю виданню 0352.ua наголосила наша землячка, заступниця голови фракції «Слуга народу», народна депутатка Євгенія Кравчук.

«Я рада, що у мери Тернополя балотуватиметься саме Віктор Гевко, якого я знаю як виключно порядну та чесну людину, що для міського голови надзвичайно важливо. Відомий він, може, і як учасник гумористичного шоу, але кандидатом на посаду мера став точно не через це. На президентських виборах у 2019-му Віктор був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Він показав себе не тільки як ефективний лідер, який здатен надихати, мотивувати і вести команду за собою, а і як чудовий командний гравець. І всі ці якості відіграли свою важливу роль при обранні саме його кандидатом на міського голову Тернополя», – пояснила вибір партії «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

Вона додала, що Віктор Гевко добре орієнтується в проблемах міста, адже живе тим же простим життям, що й усі містяни.

«Я знаю, з якими величезними любов’ю та турботою він ставиться до свого міста. І готовий присвячувати весь час для того, щоб Тернопіль процвітав і розвивався. Особисто я готова довірити Вікторові місто, яке навіки є частинкою мого серця. А якщо відданий своїй справі та професійний мер ще й матиме чудове почуття гумору, то хіба ж це погано?», – резюмувала нардепка.