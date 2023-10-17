Облдеп Ігор Жмінка більше не член президентської фракції в Тернопільській облраді.

Про рішення фракції позбутися Жмінки стало відомо у понеділок, 16 жовтня. За інсайдерською інформацією, рішення не було одноголосним: з 7 членів фракції усунення колеги підтримало 5 депутатів.

Важко зрозуміти, чим продиктоване таке рішення. В далекому тепер 2019 році Жмінка був керівником передвиборчого штабу Зеленського на Тернопільщині та розглядався як один з реальних кандидатів у керівники області. Однак згодом його відсунули на дальші партійні щаблі нардеп Гевко та Ігор Сопель. В обласному парламенті Жмінка запам’ятався категоричною опозиційністю до голови облради свободівця Михайла Головка та добивається його відставки.

В цьому контексті рішення “слуг народу” позбутися Жмінки виглядає дивним.