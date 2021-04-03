Відвідувачів попросять на вихід: правоохоронці взялися за бари і ресторани

Вихідними у Тернополі посилюють контроль за виконанням карантинних обмежень у ресторанах і розважальних закладах. До перевірок залучатимуть нацгвардійців і представників ЗМІ.

Протягом тижня ряд закладів громадського харчування ігнорували вимоги щодо обмеження роботи до 22.00, – повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. В окремих ресторанах влаштовували масові посиденьки, коли за одним столом перебувало більше чотирьох людей.

“Цього тижня ми відпрацювали заходи у закладах громадського харчування. Були зафіксовані факти роботи після 22.00. Найчастіше порушували заклади, які знаходяться в центрі міста. Ми вже думали, що люди дослухалися, але бачимо протилежну тенденцію. Вихідними будемо з пресою перевіряти заклади, щоб висвітлювати факти порушення. Оскільки бачимо, що ситуація не зовсім втішна. Також бачимо порушення в магазинах: скупчення людей, недотримання дистанції, порушення маскового режиму”.

У рейдах ресторанами та розважальними закладами братимуть участь представники Національної гвардії. У разі продовження роботи після 22.00 людей змушуватимуть покинути заклади громадського харчування.