Відпочинок завершився криміналом: 20-річний рецидивіст з Тернополя знову пішов на злочин

Зловмисник викрав автівку під час відпочинку біля водойми у селі Білоскірка Тернопільського району.

На повідомлення заявника про незаконне заволодіння автотранспортом співробітники відділення поліції №1 міста Тернополя відреагували оперативно. Розшуківці спільно з патрульними сектору реагування виявили крадене авто у селі Смолянка. Водія затримали в порядку статті 208 КПК.

З’ясувалося, 20-річний зловмисник – житель обласного центру вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Раніше був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом. Зараз є підозрюваним у декількох кримінальних провадженнях, розпочатих за вчинення майнових злочинів.

Зловмисникові оголосили підозру за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.