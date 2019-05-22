У тернопільському будинку відомої блогерки Тані Пренткович трапилася пожежа. На щастя, внаслідок інциденту, ніхто не постраждав.

Як повідомили у ДСНС, 20 травня о 18:15 відбулось загорання газового стояка на стіні приватного житлового будинку у місті Тернопіль. Вогнем пошкоджено облицювання стіни на площі 3 м. кв, пише інтернет-видання Тернополяни.

Таня Пренткович на своїй сторінці у Instagram опублікувала допис із описом події:

“Що б ви відчували, дивлячись, як горить ваш дім? У мене сьогодні була можливість це відчути, і скажу вам, нічого приємного безвихідь, я відчувала її, коли дивилася на 2ох метровий стовб вогню з газової труби дому чи було страшно? тут без матів на описати це відчуття))). Рятую собаку, обіймаю маму Ореста, а третьою рукою телефоную в службу порятунку! чую: “…немає вільних операторів..”! Через хвилину довгоочікуване “доброго дня!” і ще через 4 хв пожежна машину залітала в наш двір! Це були надто довгі 4 хв мого життя. Та все закінчилося хепі-ендом…”, – пише блогерка.