Сьогодні перестало битися серце відомого журналіста з Тернопільщини Ярослава Бачинського.

Про це у ФБ повідомив журналіст Олег Лівінський.

“На 64 році життя відійшов у вічність народний журналіст Тернопілля Ярослав Бачинський. Так свого часу його влучно охарактеризував уже теж покійний голова обласного осередку НСЖУ Микола Ротман. І хоч такого звання немає на офіційному рівні, Ярослав Мар’янович заслужив його завдяки повазі від краян. На Тернопіллі немає жодного населенного пункту, де б за 50-річну творчу діяльність не ступала нога Бачинського. Ярослав, виходець із села Бедриківці Заліщицького району, залишився вірним рідній землі, присвятивши більшість із своїх публікацій і радіопередач аграріям та загалом жителям сільської місцевості. Ярослав Мар’янович описав у місцевій та республіканській пресі та розповів у радіоефірі усі найважливіші віхи Тернопілля за останні понад 30 років.

Свій творчий шлях у журналістиці Ярослав Бачинський розпочав зі Збаразької районки, після цього тривалий період був головним редактором Тернопільського районного радіо, а в середині 2000-их – автором і ведучим сільської програми «Господар» на обласному державному радіо. Загалом у масмедійній справі він співпрацював з багатьма місцевими та всеукраїнськими виданнями.

Творчим і життєвим кредо Ярослава Бачинського було: «Журналіст повинен любити, поважати і цінувати людей». Саме читачам і радіослухачам присвятив життя народний журналіст, задля яких,. незважаючи на важку недугу, він працював до останніх своїх миттєвостей.

Доброзичливим, щирим і справедливим назавжди залишиться Ярослав Мар’янович у наших спогадах!

Вічна Тобі, Друже, пам’ять! Нехай Твоя душа опиниться на небі!” – написав пан Лівінський.