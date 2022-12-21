На 81 році життя відійшов у вічність почесний житель Чорткова, спортсмен, тренер з легкої атлетики, людина-легенда, котра за життя підготувала чимало чемпіонів і Радянського Союзу, і незалежної України – Большаков Валерій Олександрович.

Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“Він – добре знана постать на теренах Чортківщини. Все своє життя присвятив його величності «Спорту». Він любив те, що робить, і робив те, що любить. Він вчив молодь любити спорт, любити здоров’я. За його спиною – ціла плеяда вдячних учнів…”, – ідеться у повідомленні.

Валерій Большаков свого часу закінчив Кременецький державний педагогічний інститут. Трудову діяльність розпочав в Ягільницькій школі вчителем фізичного виховання, також працював в Чортківській ЗОШ №2 та школі-інтернат (тепер Чортківська гімназія ім. Р.Ільяшенка №3). З 1972 р. і до останнього дня життя працював тренером Чортківської комунальної дитячо-юнацької спортивної школи.

За понад 50-річну трудову діяльність підготував чемпіонів першості Радянського Союзу, а також чемпіонів та призерів першості України. Вніс надзвичайно вагомий внесок у розвиток спорту в Чорткові та цілому районі.

“Керівництво та колектив Чортківської міської ради висловлюють найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати всім рідним та близьким Валерія Олександровича. Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях. Нехай Всевишній охороняє його світлу душу в Царстві Небесному…”.