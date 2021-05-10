Доволі специфічні враження справив Тернопіль на Ейнат Кляйн – четверту дружину лідера гурту «Машина времени» Андрія Макаревича, яка приїхала з ним до Тернополя під час його гастрольного турне Україною.

Враженнями від нашого міста вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі, пише Терміново.

«Тернопіль виявився дуже симпатичним містом, якщо не враховувати постійного відчуття прогулянки кладовищем. Втім, це відчуття зберігається всюди, де б ми не гуляли в Східній Європі. А так, красиві вулички, красиві собори, відмінні ресторани, взагалі, все добре. Якщо не замислюватися», – написала у своєму пості Ейнат Кляйн.

Нагадаємо, концерт легендарного Андрія Макаревича відбувся у Тернополі 5 травня.