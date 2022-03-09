Ще один захисник з Тернопільщини віддав життя за Україну.

Від рук російських окупантів загинув прикордонник Роман Гах.

Про це повідомляють у школі села Баворів Тернопільського району, де народився чоловік.

“Уся наша шкільна родина сумує з приводу загибелі від рук російських окупантів випускника нашої школи 2001 року, уродженця с. Баворів, офіцера-прикордонника ГАХА РОМАНА ВАСИЛЬОВИЧА.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, дітям, братові, сестрі і всім рідним. Схиляємо голови у великій скорботі.

Нехай світлі спогади про Романа назавжди залишаться у наших серцях.

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у повідомленні.