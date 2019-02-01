Війта з Тернопільщини спіймали на солідному хабарі

01/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині сільський голова отримав 3500 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління ГУНП в області задокументовано факт вимагання та одержання сільським головою неправомірної вигоди у 3500 доларів США.

Встановлено, що сільський голова вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 га на території одного із сіл Бережанського району для ведення підприємницької діяльності. Зловмисника затримано «на гарячому» під час одержання грошей.

Триває розслідування за ч.3 ст.368 КК України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).