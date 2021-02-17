У Тернополі чоловік розбив скло у дверях крамниці за те, що продавчині зробили йому зауваження через відсутність маски.

Про інцидент написала у Фейсбуці відома письменниця Леся Коковська-Романчук.

“Вже другий тиждень у магазині “Наш край” розбиті двері..

Що сталося? Та звичайна річ. Покупець (епітети додавайте самі) зайшов без маски. Мабуть, він кращий за інших. Продавці зробили зауваження. Кращий збентежився так непозбувно, що вгаратав копитом у двері і розбив скло.. дуже товсте, до речі, скло.. Маю надію, що копито пошкодив добряче, бо тікаючи кульгав і ледь не падав. Що не перешкодило поліції, яка у нас через дві хати, не затримати злочинця.. Отак і сидять дівчата в мороз мало не надворі.. А кращого за інших шукають.. А як його знайдеш, якщо розрахувався карткою, а там вказане самізнаєтещо.. проблема, так..

Я не про маски та їхні властивості. Не про вірус. Я про людей, для яких немає правил”, – пише тернополянка.