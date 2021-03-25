У кожного третього жителя регіону трапляється весняний авітаміноз.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я. Найчастіше хвороба вражає людей з настанням тепла і є особливо небезпечною в період сезонних епідемій ГРВІ.

Авітаміноз можливий у разі відсутності в організмі необхідних вітамінів. Перші симптоми проявляються на стані волосся та шкіри.

«Так званий весняний авітаміноз насправді є гіповітамінозом. Він вражає людей з настанням тепла. Після зимової “сплячки” нашому організму потрібні сили, щоб адаптуватися до нового режиму. Організму може бракувати одного або кілька вітамінів. Авітаміноз здебільшого є наслідком нераціонального харчування та зниження фізичних навантажень протягом тривалого часу. Серед ознак авітамінозу — головний біль, втома, млявість, сонливість, часті застуди, м’язова слабкість, зниження імунного бар’єру. Найголовніший принцип у попередженні авітамінозу – це збалансоване харчування. Весняна дієта повинна обов’язково містити весь спектр поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які відповідно можна знайти в м’ясі, крупах та овочах, фруктах. Для профілактики авітамінозу також необхідно часто гуляти на свіжому повітрі, виконувати прості фізичні вправи. Лікування авітамінозу полягає у прийомі вітамінів, яких бракує організмові. Для цього використовують полівітамінні препарати або спеціальні вітаміни для апетиту. Призначати такі препарати повинен тільки лікар після встановлення точного діагнозу», – розповідає лікар-імунолог Іван Безрукий.

Жителям краю радять збагатити свій щоденний раціон домашніми фруктами та свіжими овочами. Втім, при ослабленні організму потрібні вітамінні комплекси за призначенням лікаря.