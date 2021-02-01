Кажуть, понеділок – тяжкий день. Можливо. Та все ж прогулянка пішки алеєю від дамби ставу до центру – одне із задоволень пенсійного віку. Особливо коли погода цьому сприяє. Як от сьогодні: сухо, легенький мороз, без звичного болота. І думається якось легше, приємніше…

Уся ця ідилія вмить зникає з голови, коли підіймаюся до пішохідного переходу біля ЗОШ №6. Перекошений набік на добрі кілька десятків метрів бар’єр, що відокремлює тротуар від проїжджої частини, шматок обшивки, що сиротливо лежить на тому ж тротуарі, елегантна жіноча ніжка в червоній мешті на високому каблуку – на щастя, лише на перевернутому рисунку з написом Women Stop на чорному тлі. Видовище, скажу вам, ще те… З усього видно, неабияка автомобільна драма розігралася на цьому зазвичай досить пожвавленому і людному місці. На стрічках новин різних сайтів наразі нічого про цей випадок прочитати не вдалося, отож залишається висувати власні версії. Найперше: трапилося, це, мабуть, напередодні й, швидше за все, пізньої пори. Якщо залишити осторонь загалом можливий випадок, коли за кермом когось раптово “прихопило” серце або ж ще якась неприємність зі здоров’ям, то залишається найбільш ймовірне пояснення: хтось летів на шаленій швидкості, або ж, на додачу, ще й був належним чином “підігрітим” – навряд чи чаєм чи кавою. І, щоб уникнути неминучого зіткнення, звернув на бар’єр, добряче погнувши його. Причому приклався до огорожі досить серйозно – аж залишився лежати шматок, здається, бампера.

Втім, може насправді усе відбувалося інакше – тут, напевно, можу помилятися.

От в чому, певен, точно не помиляюся, то це в тому, що нашими дорогами продовжують гасати “безбашенні” шоферюги, позбавлені найменшої відповідальності перед своїми співгромадянами. Їх зупиняють, на них складають протоколи (просто-таки драконівський каральний захід!), а вони продовжують “своє робить”. Держава в особі її парламенту з кількома сотнями ділків, лобістів, клієнтів путан, виявляється, категорично нездатна запровадити таку кару за порушення ПДР або ж “п’яну” їзду, щоб потенційним порушникам було страшно сідати за кермо.

Доки це триватиме – доти число жертв на автошляхах (не знаю, правда, чи були вони в описаному випадку) зростатиме і зростатиме.

…А все ж, скажу вам, легенький мороз пробіг попід шкірою від побаченого вранці. Одразу виникає думка: ти ж сам нерідко переходиш тут дорогу. Цього разу подякуй долі – вберегла. А завтра?