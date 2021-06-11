До 500-річчя з дня заснування у Чорткові почали відновлювати місцевий замок. З держбюджету на це виділили 17,5 мільйонів гривень. Зроблять дах, укріплять деякі споруди.

А от для чого розрили землю, яка містить культурну цінність, археологи не розуміють. Адже там могли б бути предмети побуту, прикраси та інші цінні для історії речі. Проте, держслужбовці запевняють – так виглядає «Велика реставрація». Про це йдеться в сюжеті Т1 Новин.

Археолог Володимир Добрянський підкреслив, що згідно з законом про археологічну спадщину, на місці повинен працювати спеціаліст і має бути археологічний нагляд. Він зазначив, що таким чином керівництво національного заповідника «Замки Тернопілля» повністю ігнорує законодавство України.

Дослідник також зазначив, перед тим, як проводити «Велику реставрацію» мали б перевірити територію Чортківського замку і опорні споруди. Крім того, обов’язково мала б бути проведена археологічна робота, аби точно знати, які навантаження замок може витримати. Та цю територію давно ніхто не вивчав. Тож археолог наголосив, це не «Велика реставрація», а «Велика видимість роботи».

Записували коментар пана Володимира журналісти на території однієї з Чортківських шкіл, звідки відкривається панорама на сам замок. Але як виявилось – не можна було. Так сказав чоловік, який представився нам директором школи, і невідома жінка, телефоном. Навіть пригрозили поліцією. Чому? Бо виявляється для зйомок на території держустанови треба мати паспорт вакцинації. У Чорткові свої правила?

Все ж попри перешкоди, знімати група продовжила. Володимир Добрянський показав у якому стані сьогодні замок кінця 14 століття. За його словами, пам’ятка дійсно потребує термінового відновлення, але роботи мали б проводити фахівці, які мають відповідний досвід і знають, як не завдати ще більшої шкоди.

За збігом обставин, у день зйомки на території замку перебував і директор заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура. Проте від нього коментарів так і не почули. Нас відправили до завідуючого Чортківського замкового сектору. Володимир Грицик зазначив, що звинувачення археологів – наклеп. Адже, за його словами, роботи проводять фахівці, які не порушують культурного шару грунту і самого замку.

Роботи на території замку мають завершити до 2022 року, адже буде святкування 500-річя з дня заснування Чорткова. Археологи переймаються, що це надто мало часу для такої делікатної роботи. Тож вимагають у всіх відповідних структур – звернути увагу на дозволи, якість робіт і головне – чи не знищать грейдерами цінні артефакти.