Вечірка у нічному клубі завершилася бідою
16/12/2018 0
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В місті Кременець, що на Тернопільщині, в одному із нічних клубів вечірка закінчилась бідою.
Як пише Тернопільська липа, один із гостей закладу перепив та серйозно покалічився. Скоріше за все, він просто впав і отримав травму голови.
До слова, охорона закладу кілька разів спробувала випровадити молодика, однак той повертався в нічний клуб.
Наразі хлопець не прийшов до тями. Його терміново перевели на лікування в Тернопіль.
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