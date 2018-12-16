Вечірка у нічному клубі завершилася бідою

16/12/2018 Розмір тексту:

В місті Кременець, що на Тернопільщині, в одному із нічних клубів вечірка закінчилась бідою.

Як пише Тернопільська липа, один із гостей закладу перепив та серйозно покалічився. Скоріше за все, він просто впав і отримав травму голови.

До слова, охорона закладу кілька разів спробувала випровадити молодика, однак той повертався в нічний клуб.

Наразі хлопець не прийшов до тями. Його терміново перевели на лікування в Тернопіль.