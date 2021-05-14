Вдарив по голові і вирвав сумку: злочинець відібрав у тернополянина понад 100 тисяч гривень. ВІДЕО

Зловмисник підстеріг потерпілого поблизу його будинку, збив з ніг та вирвав сумку зі значною сумою грошей. Встановили особу нападника співробітники обласного карного розшуку спільно з оперативниками Тернопільського районного управління поліції.

Злочин трапився на початку січня цього року. До співробітників поліції надійшло повідомлення про розбійний напад від 62-річного жителя Тернополя.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник напав на потерпілого поблизу його місця проживання. Підбігши ззаду, вдарив невідомим предметом по голові та вирвав сумку, в якій було понад 100 тисяч гривень.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів для розкриття злочину. Встановлювали свідків та очевидці події, опрацьовували записи камер відеоспостереження. В ході відпрацювання оперативники розшукали нападника. Причетним до злочину виявився 33-річний житель Тернопільського району.

Під час санкціонованого обшуку в будинку фігуранта поліцейські виявили ряд речових доказів, серед яких – ймовірне знаряддя вчинення злочину – бейсбольна бита та предмет, схожий на обріз гвинтівки Мосіна. Вилучене направлено на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Жителю Тернопільського району слідчі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. За вчинене йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.