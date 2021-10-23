Вдарив пляшкою по голові: на тернополянина у під’їзді напав грабіжник

Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали жителя Миколаївщини, якого підозрюють у вчиненні грабежу.

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця обласного центру про те, що невідомий чоловік у під’їзді будинку напав на його 26-річного сина. Молодого чоловіка вдарили пляшкою по голові та забрали смартфон.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, поліцейські спецпідрозділу патрульної поліції затримали нападника. Ним виявився житель Миколаївської області, 1993 року народження. У зловмисника вилучили награбоване майно.

У ході досудового розслідування, яке проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції, з’ясувалося, що гастролер причетний до вчинення інших майнових злочинів. У тернополянина він викрав сумку з особистими речами, а в жителя Луцька під приводом здійснення дзвінка видурив смартфон.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за статтями 185 (крадіжка), 186 (грабіж) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.