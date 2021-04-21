Співробітники Зборівського відділення поліції довели причетність 12-річного жителя селища Залізці до шістьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Три справи уже розглянув суд, ще по трьох – триває досудове розслідування.

Потерпали від малолітнього крадія його односельчани. Хлопець обирав момент, коли господарів не було вдома. Розбиваючи вікна, проникав до їхніх будинків та виносив цінні речі.

Останні два злочини, які задокументували співробітники поліції, були вчинені у квітні. З одного помешкання малолітній викрав 50 злотих та спиртне. З іншого виніс 50 євро, 200 злотих та срібні вироби.

Поліцейські розшукали зловмисника. Він зізнався у протиправному. Крадене у нього вилучили.

Як з’ясувалося, хлопець проживає з вітчимом, його мати померла. За раніше скоєнні правопорушення школяр перебуває на обліку в поліції.

Наразі за фактами крадіжок, вчинених неповнолітнім, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Триває досудове розслідування.