Національний перелік нематеріальної культурної спадщини поповнить ще один елемент з Тернопільщини, а саме “Кременецькі гречані вареники”.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Такий перелік ведеться на виконання Конвенції ЮНЕСКО й налічує 69 елементів, два з них – з Тернопільщини.

“Сьогодні нематеріальна культурна спадщина є важливою складовою міжнародного іміджу України. А також виражає регіональну, локальну культурну ідентичність, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни”, – зазначив очільник Тернопільщини.